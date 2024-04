Rugby serie c. Forlì, netto ko. Ora sfide salvezza

Nell’ultima partita di stagionale di serie C Promozione per L’ErLux Rugby Forlì saluta con un brutto ko: la capolista Lyons Piacenza passeggia all’Inferno Monti, 89-12 il finale (16 vittorie su 16 per gli emiliani). "Non siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco – commenta Jeronimo Gascon, co-coach e allenatore della ‘tre quarti’ – e loro hanno sfruttato i nostri errori".

Ora testa alla fase ranking: una sorta di griglia playout da cui verrà fuori la graduatoria di squadre che stabilirà chi giocherà nella serie C Promozione e in quella Regionale 2024-25. Prossima avversaria la Giallo Dozza Bologna (la squadra del carcere emiliano), lontana dalle ipotesi di promozione in serie B.

Marcatori: 5 Perugini e Piegari (una meta a testa), 2 Ghetti (una trasformazione).

Altre partite: Parma-Faenza 33-18, Cus Ferrara-Carpi 49-18 e Guastalla-Bologna Club 38-22. Turno di riposo per Imola.

Classifica finale: Lyons Piacenza 77, Parma 66, Imola 61, Cus Ferrara 51, Faenza 28, Carpi 26, Bologna Club 23, Forlì 12, Guastalla 8.

e. ma.