Rugby serie c. Forlì sogna di superare Bologna Nella penultima giornata di serie C Promozione, l'ErLux Rugby Forlì sfida il Bologna Club per scalare la classifica. Coach Savini sottolinea l'importanza della partita e la necessità di mantenere alta l'intensità di gioco. Altre partite in programma e turno di riposo per Carpi. Formazione femminile impegnata a Lugo.