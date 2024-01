Rugby Serie C. Guastalla e Diavoli ancora senza vittorie

La ’maledizione della prima vittoria’ continua a preseguitare le due squadre reggiane di rugby di C. Siamo quasi a fine gennaio e Guastalla e Valorugby cadetto non sono ancora riuscite a esultare per un successo.

Nello scorso weekend il Guastalla si è difeso molto bene contro i leader Lyons Piacenza ma ha comunque finito per cedere 3-24. Questa domenica ci riproverà il Valorugby, in casa contro Noceto.

Brillano invece i Diavoli junior. Sul campo di Iano doppio successo Valorugby contro i Lions Livorno: gli U16 hanno vinto 33-17, gli U18 hanno prevalso 49-14.

Nella classifica interregionale i granata U18 rimangono secondi dietro Pesaro; i Diavoli U16 sono terzi alle spalle di Parma e dei Cappuccini pisani.