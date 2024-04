RUGBY SERIE C. I Gispi Tigers si riscattano:. Mascalzoni ko

Serviva una vittoria, per continuare a respirare aria d’alta classifica. E così è stato: con il 24-13 imposto a domicilio ai Mascalzoni del Canale nel turno di campionato della fase interregionale di Serie C andato in archivio due giorni fa, i Gispi Tigers hanno riscattato in via definitiva anche la sconfitta rimediata contro i rivali a seguito dell’alluvione dello scorso 2 novembre. Merito delle mete di Bertocchi, Iannotta e Gonfia e alle trasformazioni di Mancini, che hanno consentito agli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini di indirizzare la partita sui giusti binari. E adesso, testa e gambe alle prossime sfide, iniziando dal derby di domenica contro la "cadetta" dei Cavalieri Union. Il calendario prevede per Doni e compagni anche il match contro Firenze (fissato per il prossimo 5 maggio) e contro Olbia, programmato per l’11 maggio successivo. E l’obiettivo resta quello di chiudere nel migliore dei modi una stagione che sta sin qui procedendo per il meglio.