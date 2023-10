Rugby serie C. I Gispi Tigers strapazzano Lucca: "Non potevamo partire meglio»

"Siamo contenti delle ultime prestazioni del gruppo. E pensiamo che anche i nuovi arrivati abbiano avuto un impatto più che positivo, riuscendo a stimolare anche i ‘senatori’. Direi che sarebbe stato difficile partire meglio di così". Parola di Elia Guastini, tecnico dei Gispi Tigers insieme ad Alessandro Boscolo, che ha così commentato un inizio di stagione sprint. Domenica si è svolta l’ultima giornata della prima fase del campionato di Serie C, che ha visto Doni e compagni affrontare Lucca in trasferta. I ragazzi del tandem Boscolo–Guastini partivano con i favori del pronostico, anche alla luce dei due successi precedentemente ottenuti contro Cortona e Siena. Il Gispi ha vinto 50-5. La classifica del girone 2 vede i Tigers a punteggio pieno, in cima alla graduatoria con 15 punti conquistati su altrettanti disponibili. Ora i Tigers attendono di conoscere il nome dei prossimi avversari. E dopo un paio di settimane di pausa, torneranno a giocare. Nel mirino c’è la poule promozione, che dà diritto a lottare per la Serie B.