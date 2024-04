Rugby serie C: il Cus saluta la stagione travolgendo Carpi

Saluta nel migliore dei modi la stagione e soprattutto ringrazia coach Dardani per i sei anni in bianconero, il Cus che sotto il sole del Trevisani supera Carpi 49-18. Festa doveva essere e festa è stata, ad iniziare da Dardani, premiato alla sua ultima panchina dalla dirigenza cussina per proseguire con Rimessi, Boggiani e Storti che si prenderanno un anno sabbatico. Il Cus gioca con il punteggio e fa l’elastico, avanti 21-13 all’intervallo. Nell’ultimo quarto di gara si consolida il divario con Tonghini, De Paoli ed ancora Bondoni.