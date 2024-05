Rugby serie c. L’ErLux sbaglia troppo e cade in casa con Modena

Finisce in semifinale nella fase ranking il riscatto dell’ErLux Rugby Forlì, che all’Inferno Monti cade contro Modena 5-29 e ora dovrà accontentarsi del match valido per il terzo o quarto posto di questa poule; che significa undicesima o dodicesima piazza generale nel ranking 2024, che determinerà la graduatoria e i due gironi per la prossima stagione. Gli unici punti di giornata contro Modena li firma Billardo, che porta a casa una meta. "È stata una partita molto combattuta, soprattutto a livello di mischia – spiega Jeronimo Gascogn, coach in seconda e allenatore della 3/4 –, bravi loro però loro ad approfittare dei nostri errori". Le altre partite: Guastalla-Noceto 10-32, Giallo Dozza Bologna-Romagna Rfc 13-48 e Rimini-Valorugby 12-35.

I biancorossi ora se la vedranno con Guastalla (che ai quarti aveva vinto 26-17 contro il Valorugby Emilia). In campionato Forlì e Guastalla si sono già affrontate, con un bilancio secco di 2-0 in favore di Forlì: 19-54 a Reggio Emilia e 26-12 in terra romagnola.

e. ma.