Rugby Serie C Regionale. Berserker ko in casa

Partita amara per i Berserker, battuti 20-26 in casa dal Titani Viareggio, nonostante la rimonta della ripresa, nella 5ª giornata della seconda fase del campionato di Serie C regionale, denominata trofeo “Silvano Gesi“. Infatti, per tutta la prima frazione, la squadra di Firenzani è apparsa decisamente sottotono, soprattutto nelle fasi statiche, dove i versiliesi hanno fatto prevalere la loro fisicità, per cui gli ospiti sono riusciti ad approfittarne e hanno portato avanti il risultato. Per quanto riguarda i padroni di casa, l’unica azione degna di nota è quella che ha portato alla meta di Giorgi, dopo una bellissima progressione di Burgassi e l’assist decisivo di Scaglione. Nel secondo tempo, i Berserker si risvegliano, prendono coraggio e si ritrovano ad un passo dalla vittoria grazie alle mete di capitan Goretti (trasformata da Burgassi, che ha segnato anche un calcio di punizione) e del mediano Rizzello, che sono riusciti a sfondare la difesa avversaria, dopo aver rotto alcuni placcaggi, fino ad arrivare a schiacciare in area di meta.

Purtroppo, gli ultimi sforzi non sono bastati per concludere la rimonta e i Berserker ottengono un solo punto bonus difensivo. Con questa sconfitta i Berserker scivolano al 6° posto con 12 punti, ma le ambizioni rimangono elevate anche perché il 2° posto è lontano solo 3 lunghezze. Sarà però fondamentale incrementare l’approccio mentale alle gare, per non concedere vantaggi agli avversari. Fra le note positive, oltre al ritorno dopo 4 anni al campo sportivo di Fibbiana a seguito della ristrutturazione, c’è da segnalare il ritorno del mediano di mischia Filippo Nesti e l’esordio del giovanissimo pilone, figlio d’arte, Enea Passardi. Questa infine la formazione: Giorgi, Lassi, Tarquini, Amodeo, Simoncini D., Cameli, Goretti, Fanciullacci, Banti, Rizzello, Cannas, Alessandri Mat., Alessandri Mar., Scaglione, Burgassi. A disposizione: Passardi, Parenti, Vincelles, Simoncini A., Nesti, Bartolini.