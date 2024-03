Rugby serie C. Tigers, scatta la festa. Travolta l’Olbia 52-0

L’obiettivo della vigilia era indiscutibilmente quello di vincere anche per una questione psicologica: solo una vittoria avrebbe dato la certezza di riuscire a mettersi definitivamente alle spalle gli ultimi giri a vuoto. E vittoria è stata: i Gispi Tigers hanno semplicemente annichilito l’Olbia, alla luce del rotondo 52-0 maturato al termine della sfida di Coiano. Un incontro andato in scena due giorni fa, valido per la quinta giornata della fase di promozione del campionato di Serie C di rugby. Gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini affrontavano i sardi con la consapevolezza di dover reagire per confermarsi sugli standard di rendimento positivi sin qui evidenziati. E sono riusciti ad imporsi sin dai primi minuti, indirizzando la gara sui giusti binari e riuscendo ad incrementare il vantaggio subito conquistato. Un successo che permette a capitan Doni e compagni di salire a quota 12 punti in classifica e di andare a riposto con maggior ottimismo: la sosta servirà adesso per recuperare gli indisponibili e ricaricare le batterie. Anche perché il torneo è ormai giunto nella sua fase culminante: i Tigers torneranno a giocare il prossimo 7 aprile contro il Vasari Arezzo, per poi vedersela sette giorni dopo con i Mascalzoni del Canale ed arrivare il 21 aprile al derby con la "cadetta" dei Cavalieri Union. Per un programma che sulla carta si preannuncia tanto impegnativo quanto entusiasmante.