Rugby serie C1. Essepigi poco lucida: fine dell’avventura

Non è riuscita la grande impresa alla Essepigi Fano Rugby, battuta dalla cadetta del Rugby Parma di serie A anche nella sfida di ritorno della semifinale playoff di C1. I parmensi (che contenderanno la promozione ai Lyons Piacenza, sbarazzatisi del Città di Castello con due vittorie) hanno infatti prevalso col punteggio di 33-14 bissando il successo per 26-5. "I ragazzi sono entrati con una grandissima voglia di rivalsa – racconta il coach Walter Colaiacomo, affiancato in panchina dagli allenatori della mischia Franco Tonelli e da quello della touche Michele Primavera –. Abbiamo però incrociato un avversario cinico: siamo stati frenetici e loro hanno scavato un solco nel risultato. Abbiamo infatti cominciato a forzare troppo, finendo per dare un vantaggio a Parma".

"D’altronde – spiega il coach – questo è un gruppo che ha sempre dimostrato tanta generosità e dopo l’esito dell’andata ne ha messa ancor di più, nell’intento di ribaltare la situazione. In questo probabilmente ha inciso anche la nostra minor esperienza nell’affrontare partite con una simile posta in palio, ed in tal senso sicuramente queste due sfide hanno rappresentato un importantissimo momento di crescita per la nostra squadra. Io quindi mi sento di fare un enorme plauso a tutti quanti. Di certo ritenteremo la scalata alla B nella prossima stagione". La formazione capitanata da Gabriele Breccia aveva anche tanta voglia di regalare una vittoria al proprio preparatore atletico Giancarlo D’Amen, ancora ricoverato in ospedale per le conseguenze dell’investimento subito sulle strisce pedonali a Pesaro. A lui l’U16 Élite nazionale ha dedicato invece una t-shirt con un messaggio di incoraggiamento indossata in occasione della partecipazione al 2° Trofeo "Adriatic Cup" che ha visto i giovani del Fano Rugby giungere decimi, sfoderando belle prestazioni.

b. t.