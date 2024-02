Rugby serie C1, Essepigi pronta al confronto diretto con il Castello

Espugnando Ascoli col risultato di 56-7, la Essepigi Fano Rugbynella sfida tra prima ed ultima della classe, ha allungato in testa al girone umbro-marchigiano della serie C1. La squadra allenata da Walter Colaiacomo ha infatti incamerato altri 5 punti contro i 4 conquistati dal Città di Castello Rugby, corsaro a Foligno per 6-0. Adesso i fanesi sono così a +6 dai loro più diretti inseguitori, alla vigilia di due giornate chiave per la lotta al primato. L’attesa è però tutta per domani alle 14,30, quando cioè si terrà lo scontro al vertice al "Falcone-Borsellino". "Ad Ascoli il punteggio è maturato per gran parte nel secondo tempo, grazie ad un ritmo gara che si è avvicinato di più ai nostri standard – racconta capitan Breccia, che in settimana ha festeggiato il compleanno assieme allo stratega della mischia Franco Tonelli –. Un buon viatico al big-match di domani col Città di Castello, l’opportunità di riscattarci della sconfitta dell’andata. In casa loro giocammo a mio avviso ampiamente al di sotto delle nostre potenzialità, ma comunque perdemmo di un punto e tra l’altro segnando pure più mete. Inoltre sarà l’ultima partita al "Falcone-Borsellino" prima della chiusura per i lavori di riqualificazione, per cui vorremmo congedarci con una vittoria e siamo pronti a battagliare per farlo". Dopo tre vittorie ha perso invece l’U18 Fano/Pesaro, in assetto rimaneggiato piegata a domicilio dal Ravenna, mentre l’U16 Élite nazionale Fano/Sena ha effettuato un proficuo test amichevole a San Benedetto del Tronto.

b.t.