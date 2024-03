Rugby serie C1. L’Essepigi Fano coglie l’attimo: vince a Pesaro e ora sogna la B

Non si è lasciata sfuggire la seconda chance di qualificarsi anticipatamente agli spareggi per la promozione in B la Essepigi Fano Rugby, che a Pesaro contro la cadetta della Fiorini di serie A si è subito riscattata della sconfitta rimediata ad Ancona. Nel penultimo turno della regular season i fanesi hanno espugnato il "Toti Patrignani" col risultato di 13-9, determinato dalla meta segnata da Simone Doninelli Paolini e trasformata da Thomas Bussaglia e dai calci piazzati di Stefano Rossolini e dello stesso Bussaglia. La squadra guidata dal coach Walter Colaiacomo ha così staccato uno dei due pass in palio nel girone umbro-marchigiano di serie C1 per partecipare ai play-off e conservato il primato in classifica, salendo a quota 64 punti contro i 62 della più diretta inseguitrice Città di Castello ed i 57 dell’Unione Rugbistica Anconitana. "Mi aspettavo una gara spezzettata e molto tesa agonisticamente e così è stato – rilegge quanto accaduto in campo il capitano rossoblù Gabriele Breccia –. Pesaro ha schierato un 15 di esperienza e fisicità, che ha dato il massimo tenendo viva la sfida fino all’ultimo minuto, mentre noi abbiamo sprecato alcune ottime opportunità per chiudere prima la partita. Su questo aspetto dovremo lavorare in vista degli spareggi, dove ogni occasione e ogni errore varranno il doppio. Bravi tutti comunque per la prestazione e per la vittoria, perché non era scontato reagire in questa maniera alla battuta d’arresto di Ancona considerate anche le difficoltà logistiche che stiamo affrontando da un mese a questa parte a causa dell’esilio per la ristrutturazione del "Falcone-Borsellino". Per chiudere da leader questa fase la Essepigi Fano Rugby dovrà vincere contro la Ternana, nel confronto in cartellone sabato 6 aprile nel provvisorio "rifugio" di Senigallia.

b. t.