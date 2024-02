Rugby. Terzo ko per Modena a Colorno: quarto posto. Anche Formigine cede in casa del Bologna

Terzo ko stagionale per il Giacobazzi che cade 38-10 nel big match di Colorno (in foto) e scivola al 4° posto. Niente da fare per gli Highlanders Formigine battuti nettamente 57-8 in casa dal Bologna. Eppure il Giacobazzi aveva cominciato bene, nei primi 5’ capitan Michelini si presenta due volte alla piazzola: buona la prima, corta la seconda e Modena avanti 3-0. La svolta dell’incontro è la meta di Canni, che sfrutta il buco di Mey e chiude l’azione alla bandierina, portando avanti i padroni di casa. I biancoverdebIù accusano il colpo e le mete di Corona e di Nisica indirizzano la gara verso Colorno, mentre per il Giacobazzi si fa ancora più dura quando rimane con due uomini in meno per i gialli a Ori e Malisano. Nel finale di tempo i padroni di casa si rituffano in attacco e trovano il punto bonus grazie alla meta di Travaglini. A inizio ripresa è Paglia a firmare il pokerissimo per la squadra parmense. I biancoverdeblù non trovano soluzioni alternative, mentre Colorno continua a giocare con ritmo e intensità. Col passare dei minuti cala la lucidità e cresce il nervosismo e a farne le spese è Assandri, che si vede sventolare un cartellino rosso dall’arbitro Sironi quando al fischio finale manca quasi mezz’ora. I padroni di casa arrotondano con Mordacci, poi è Operoso a mettere la firma sull’unica meta del Giacobazzi, convertita da Michelini. Le altre del 14° turno: Cus Siena-Romagna 10-98 (0-5), Jesi-Pieve 3-30 (0-5), Firenze-UR San Benedetto 24-34 (1-5), Lions Amaranto-Gubbio 38-11 (5-0).

Classifica: Romagna 67, Colorno B 57, Bologna Rugby 55, Giacobazzi 52, UR San Benedetto 39, Rugby Pieve 34, Jesi 30, Cus Siena 24, Gubbio 23, Lions Amaranto 20, Firenze 14, Highlanders 8.