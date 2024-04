Rugby Torneo a Parma per i ragazzi da 5 a 14 anni. Apuani protagonisti al Memorial Mussini. A lezione dalle Zebre

C’erano anche i giovani e giovanissimi atleti degli Apuani Rugby al torneo ’Minirugby Zebre Family’ che si è tenuto a Parma, valido per il terzo Memorial Leonardo Mussini. Molte le squadre presenti (133) e oltre duemila i giovani rugbisti che hanno partecipato, tutti tra i 5 e i 14 anni di età, per le categorie under 14, under 12, under 10 e under 8. Accompagnati da allenatori e dirigenti del sodalizio apuano, i giovani rugbisti hanno disputato diverse partite e sono tornati a casa dopo tanto divertimento e con qualche conoscenza tecnica in più. "Per i ragazzi si è trattato di una bellissima esperienza e al di là dei risultati gli atleti hanno potuto confrontarsi con altre squadre davanti agli occhi dei giocatori delle Zebre di Parma che non hanno lesinato consigli e incoraggiamenti – afferma la società –. Nel corso della due giorni i nostri ragazzi hanno avuto la possibilità di assistere anche alla partita tra Zebre e Leinster e anche alla partita del ’Sei Nazioni’ femminile tra la Nazionale azzurra e quella inglese".

ma.mu.