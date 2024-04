Rugby, torneo under 14 nel weekend al ‘Monti’. Allenamento con l’allenatore della nazionale Under 18

Sabato e domenica il campo da rugby ‘Monti’ in via Borghetto Accademia (lungo viale della Libertà) ospita un torneo quadrangolare con le rappresentative under 14 di Cesena, Fano, Firenze e Forlì. Lo organizza la società Rugby Forlì 1979: "Volevamo far uscire i nostri ragazzi dalla loro ‘comfort zone’ – spiega il presidente Paolo Satanassi – e metterli a confronto con altre realtà e stili di gioco".

Inizierà tutto sabato (è previsto anche un giro della città per le squadre con guide specializzate): alle 12.30 pranzo libero e poi tutti al ‘Monti’ dove si terrà un corso di aggiornamento per allenatori di secondo livello con almeno 30 partecipanti che, subito dopo, potranno mettere in pratica quanto appreso grazie all’allenamento congiunto dei ragazzi delle quattro squadre, un totale di circa 100 partecipanti: lo coordinerà Diego Saccà, commissario tecnico dell’Italia under 18. Alla fine cena tutti insieme offerta dal forno Camillo, sponsor della manifestazione e della squadra under 14 forlivese. E poi tutti a montare le tende perché la notte i ragazzi la passeranno, meteo permettendo, sotto le tende che verranno montate proprio sul campo del ‘Monti’: "Un’esperienza che riteniamo possa essere per loro ancor più inclusiva e divertente", sottolinea Satanassi.

Domenica via alle gare dalle 10 alle 13.30: tre incontri per ciascuna squadra e alla fine, prima di salutarsi, classico ‘terzo tempo’ tutti insieme, per ricordarsi i valori di amicizia e sportività.

Il vicesindaco Daniele Mezzacapo (sua la delega allo sport) promuove l’iniziativa e l’attività della società forlivese: "Il Rugby Forlì non è solo una società sportiva ma una società di benessere perché, accanto alla sua attività, è sempre in prima linea per aiutare chi ha bisogno, come nei giorni dell’alluvione e della guerra in Ucraina: non saremo mai in pari nei loro confronti. Questo torneo è un fatto positivo: Forlì vuole diventare la città del rugby visti gli investimenti dell’Amministrazione nel nuovo impianto di Villa Selva e al ‘Monti’. La società sta crescendo, con 280 tesserati".

Stefano Benzoni