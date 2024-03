Rugby. Un Cus coriaceo non basta a fermare la corsa di Parma

Non basta un Cus coriaceo a fermare la corsa di un lanciato Parma, che viola il Trevisani con il finale di 34-23. In questo modo i ducali blindano il secondo posto in classifica e legittimano le chanche di play off promozione. È stata partita vera, con il Cus che ha peccato in continuità e soprattutto ha pagato a caro prezzo le difficoltà nelle fasi di conquista. Memori dell’andata, i padroni di casa partono forte ed è Susa a marcare dopo soli 4 giri di lancette; peccato che dopo appena un minuto si assista alla marcatura ospite che dopo la conversione porta al 5-7 del quinto minuto. Al quarto d’ora Parma allunga dopo aver recuperato l’ovale in difesa ed imbastito una bella azione multifase. I due centri al piede di Bondoni, intervallati dalla terza marcatura gialloblù, tengono aperta la contesa con il parziale che all’intervallo recita 11-17. Doccia gelata per Ferrara alla ripresa del gioco: un calcetto a seguire, marchio di fabbrica dei ducali quando giocano in fiducia, viene raccolto e schiacciato in mezzo ai pali. Dalla panchina forze fresche, e necessarie, per il Cus, che prova a rientrare ma negli spazi larghi Parma si trova a nozze: così uno/ due micidiale e decisivo degli ospiti a cavallo della meta di Storti, abile a coronare una bella spinta da touch. Prima del triplice fischio sono ancora i bianconeri a muovere il tabellino, sospinto dagli uomini di esperienza, con Bondoni che va a referto pure questa volta.