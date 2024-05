Rugby under 14. Domenica il Torneo Città di Firenze

Domenica si terrà la ventiduesima edizione del Torneo Città di Firenze Under 14. Anche quest’anno tante squadre da diverse regioni che si sfideranno per conquistare un trofeo d’alto livello tecnico e agonistico.

Il torneo seguirà la consueta formula con gironi di qualificazione e finali con abbinamenti diretti in base alla classifica, confermandosi come un evento di alta qualità per una categoria fondamentale nel percorso di crescita dei giovani rugbisti. Le squadre: Amatori Napoli Rugby, Firenze Rugby 1931, Florentia Rugby, Gispi Prato, Mogliano Rugby, Moncalieri Rugby, Primavera Rugby, Ravenna Rugby, Rugby Clan S. Maria C.V., Rugby Savona, Scandicci Rugby e Valorugby Emilia. Le partite si svolgeranno allo stadio Mario Lodigiani dalle 9. La formula 2024 del torneo prevede la partecipazione di 12 squadre, suddivise in 4 gironi da 3 squadre, con gare di sola andata. Al termine dei gironi, quarti di finale tra prime e seconde e semifinali e finali. Per le terze classificate semifinali e finali dal 9° al 12° posto. Finalissima prevista per le 16.