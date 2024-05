Rugby Under 16. Il presidente Mattioli promuove la Fiorini:: "Ragazzi in crescita nella fase interregionale»

È terminata con un 9° posto la seconda fase Interregionale livello 1 che ha visto impegnata la formazione Under 16 della Fiorini Pesaro Rugby. "Siamo soddisfatti di questo risultato e della bella crescita mostrata da tutto il gruppo – dice il presidente della Fiorini Pesaro Rugby, Simone Mattioli –. La nostra società è da sempre impegnata nella formazione e nello sviluppo del movimento della palla ovale e dei suoi giocatori. Affrontare la sfida del campionato elite per i nostri ragazzi è stato particolarmente formativo. Un sentito ringraziamento va a tutto lo staff per aver reso possibile questo bel risultato". "Un campionato non facile, soprattutto all’inizio", aggiunge il tecnico Andrea Salvatori, che affiancato dai giocatori della prima squadra Flavio Fusco e Alessio Dabalà, ha seguito i giovani kiwi in questa avventura: "Il livello delle squadre con cui ci siamo confrontati è molto alto. Nel girone d’andata abbiamo sofferto la mancanza di esperienza e il livello di gioco ma questo ci ha fatto crescere. Nel girone di ritorno la squadra ha trovato l’equilibrio, sia dal punto di vista fisico che dell’espressione di gioco ottenendo anche vittorie importanti con punteggi di tutto rispetto. L’ultima sfida, con Piacenza, ha mostrato la reazione che ci aspettavamo da un gruppo che ha lavorato sempre in salita ma che è riuscito a evolversi in maniera ottima. Ora un periodo di riposo".

b. t.