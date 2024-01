Rugby. Unione Firenze, Roma battuta. E in C arriva un’altra vittoria

Per la prima volta in stagione la squadra di serie A dell’Unione Rugby Firenze ha giocato sul campo Marco Polo di San Bartolo a Cintoia anziché all’abituale Padovani di Campo di Marte, utilizzato in questa occasione dalla formazione di serie B. E per festeggiare il debutto sull’impianto destinato alle giovanili e alle squadre minori ha scelto il modo migliore: quello di vincere nella prima giornata del girone di ritorno per 31-16 sulla Primavera Roma che era già stata battuta anche all’andata per 20-13.

I gigliati di Ferraro e Lo Valvo si sono imposti soprattutto sulle fonti di gioco, mischia e touche che ha finalmente funzionato a dovere grazie anche agli ottimi lanci del tallonatore Tommaso Guidotti, eletto alla fine "Player of the match". Fra gli altri artefici di questo successo la seconda e la terza linea, rispettivamente Nicola Biagini e Francesco Baggiani.

Prosegue intanto in serie C la striscia di vittorie (8 in altrettante partite) della formazione biancorossoviola di Suriano che è andata a imporsi ad Arezzo sul Vasari per 17-3. In serie B il Firenze Rugby 1931 è stato invece sconfitto 10-51 dal Bologna che ha fatto pesare un più alto livello tecnico e una maggiore fisicità. Per la squadra di Sacrestano l’approccio è stato tutto sommato quello giusto ma la difesa ha concesso troppi metri agli avversari.

f.m.