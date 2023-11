Sabato al PalaCosta. Ravenna, una notte da vivere tutta sul ring

Ravenna Boxing Night è l’evento di pugilato che riporta la grande boxe in città. L’appuntamento è per sabato prossimo, alle 17, al PalaCosta. La manifestazione, che è organizzata da Ravenna Boxe col patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune, ha un calendario denso e interessante, che prevede lo svolgimento di 8 match. Il main event sarà l’incontro, nella categoria dei pesi medi, tra i professionisti Francesco Bacchereti di Ravenna Boxe, e Ivan Ettore Pari, che, sul ring del PalaCosta, ha già combattuto nel 2021, perdendo per kot contro Mohammed Graich, la sfida fra Superwelter. La boxe torna dunque a Ravenna, dove la tradizione è ben radicata e dove gli appassionati sono tanti.

Tanto per darne la dimensione, va vitata ad esempio la prima riunione di cui di ha notizia, che risale addirittura al 16 dicembre 1928, e fu disputata al Teatro Italia di Castiglione di Ravenna. Fra gli eventi organizzati in città si ricorda pure la difesa del titolo mondiale Wba dei pesi medi, che – il 12 giugno 1988, sul ring montato a ridosso della tribuna dello stadio Benelli – vide protagonista l’italo congolese Patrizio Sumbu Kalambay, vittorioso contro l’americano Robbie Sims, fratello di Marvin Hagler. "La boxe – ha spiegato ieri l’assessore allo Sport Giacomo Costantini nel corso della conferenza stampa di presentazione – vanta a Ravenna una lunga tradizione, e ringrazio Ravenna Boxe che in questi anni sta facendo un ottimo lavoro di preparazione sportiva e di riavvicinamento degli appassionati attraverso eventi di questa portata". Ravenna Boxe, che organizza la riunione di sabato, nasce nel 2007 con l’intenzione di riportare Alberto Servidei, campione italiano europeo intercontinentale e sfidante al campionato mondiale di boxe, nella propria città.

Nello stesso anno vengono organizzati al Pala De André due campionati europei e, nel 2009, un campionato intercontinentale. Tutti gli eventi vengono trasmessi in diretta sulle reti Rai, riscuotendo un grande successo di pubblico con la partecipazione di oltre 2.000 spettatori. Dopo il ritiro all’attività agonistica di Servidei, avvenuta nel 2011, la società sportiva sviluppa il settore agonistico, partecipando in questi anni a tutti i più importanti campionati che si svolgono in Italia, portando anche diversi atleti a meritare la convocazione in nazionale. Nel 2018, dopo 24 anni di assenza, Ravenna Boxe riporta il pugilato al PalaCosta e, l’anno successivo, c’è il bis al Pala De André. Nella stagione in corso, Ravenna Boxe ha organizzato 6 eventi, tra cui i campionati regionali ‘elite’ a Rimini wellness. Ad oggi il club cittadino di Alberto Servidei, può contare su 150 iscritti e, da diversi anni, è la prima società in graduatoria nazionale nella provincia di Ravenna, nonché tra le prime 10 in regione.