Sabato alle 14.30. A Porto Fuori open day per giocare a rapatenni’s

Sarà un’ottima occasione per chi già conosce il rapatenni’s di cimentarsi in un bel pomeriggio di sport. E per chi ancora non conosce questo connubio di tennis, padel e beach tennis, sarà l’opportunità per la prima volta di prendere in mano la palla da beach tennis, una racchetta da padel e giocare con le regole del tennis. Infatti, sabato pomeriggio, a partire dalle 14,30 all’Aquae Sport Center, in via Berretti a Porto Fuori, si terranno quattro ore di open day-torneo, rivolto a tutti gli appassionati tra i quali i tanti ragazzi delle scuole ravennati – e non solo – che hanno già provato a giocare sull’erba sintetica del campo da rapatenni’s il quale, va ricordato, misura 16x8 metri nel doppio e 16x5 nelle partite di singolare. "Sarà un bel pomeriggio di sport – spiega Lamberto Liverani, vicepresidente della federazione rapatenni’s – nel quale i ragazzi che hanno imparato nelle scuole potranno fare pratica con un torneo vero e proprio". In ogni caso "il rapatenni’s è davvero semplice da imparare: non c’è un’età specifica per praticarlo, può farlo chiunque abbia voglia di muoversi un po’ e fare un po’ di sport senza spremersi in un eccessivo impegno fisico. La rete è alta come quella del tennis, ma con le maglie larghe, in modo che la palla si possa raccogliere senza fatica, passando da una parte all’altra. Il gioco offre un effetto soft, dato dall’impatto della palla da beach tennis con la racchetta da padel. Ma è davvero piacevole".

u.b.