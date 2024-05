Salimbeni e Berti d’oro. La "Warriors" domina

Prato si conferma un punto di riferimento a livello internazionale per le arti marziali grazie alla Asd Warriors Sports di via Silvio Pellico. I portacolori pratesi hanno vissuto un fine settimana veramente da incorniciare nel brazilian jiu jitsu, con la squadra Mat Side Prato, e nella muay thai, con il Team Sparta. In particolare, per quel che riguarda il brazilian ju jitsu, sono arrivate due medaglie d’oro e una d’argento per la squadra pratese all’Europeo Master Ibjjf di Barcellona. Oro di categoria per il presidente e istruttore della Asd Warriors Sports, Andrea Salimbeni, che è tornato alle competizioni in grande spolvero, battendo 3-2 in finale un forte atleta russo e poi ottenendo anche una medaglia di bronzo fra gli Assoluti. Il secondo oro, fra le cinture bianche, lo ha portato a casa Federico Berti, allievo solido e preparato della scuola pratese, che ha trionfato in finale contro un atleta americano. Contemporaneamente, a Grosseto, al "Singha Fighting Championship", le nuove leve del Team Sparta Muay Thai, Leonardo Conti , Lorenzo Dondiego e Matteo Cosci, si sono distinte per abilità e coraggio; menzione particolare per Cosci, che ha vinto il suo match per abbandono dell’avversario alla terza ripresa.

L. M.