San Giorgio, si riparte

Parte da Chieti il campionato di serie A1 di ginnastica ritmica e in lizza anche quest’anno c’è la Ginnastica San Giorgio di Elena Aliprandi che con un anno in più di esperienza delle sue giovani atlete punta a migliorare il risultato del 2023 quando rischiò la retrocessione. Giorgia Galli sarà l’atleta italiana di punta, “nuovissima” la straniera all’esordio in A1: la San Giorgio pesca dalla Germania l’emergente (è una 2008) Lada Pusch, argento alla palla ai mondiali juniores. La squadra da battere sarà Fabriano. Si comincia oggi, la gara inizierà alle 18.30 e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federginnastica. Quello del PalaTricalle è il primo di tre appuntamenti di regular season, che farà poi tappa a Forlì (2-3 marzo), a Fabriano (16-17 marzo) e si concluderà con la Final Six (6-7 aprile) a Torino.

Ro.San.