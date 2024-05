San Marino comanda. New Rimini nei piani alti

San Marino comanda il girone dei top team, New Rimini è nelle zone alte del suo gruppo con il primo posto tutt’altro che lontano. È un inizio di stagione positivo per le due squadre nella Serie A di baseball. Nel gruppo A, i vicecampioni d’Italia di Doriano Bindi sono in fuga alla ricerca della testa di serie numero uno nei quarti di finale. Dopo l’andata, San Marino è a 12 vinte e 3 perse, con due gare di vantaggio su Bologna e tre su Parma, le rivali più accreditate per il titolo. San Marino ha avuto fin qui un parco lanciatori dal rendimento elevato. Su tutti, la sorpresa Christian Pedrol, che prima ha ottenuto due salvezze, poi è stato impiegato da partente per i problemi fisici di Quevedo e ha guadagnato tre vittorie, sempre con una media pgl molto bassa (0.47). Quasi intoccabili i rilievi stranieri, con Kourtis ancora a 0 di pgl e Baez che ha ottenuto 23 strikeout in 10.2 inning. Ottimo il partente di gara3, De Leon (4-0, 1.93), mentre ha faticato di più Pomponi in gara2 (1-2, 4.67), rilevato però molto bene da Luca Di Raffaele (2-0, 0.77). Nel box il migliore di tutti è il sorprendente Pieternella, catcher, esterno o spesso battitore designato che arriva a 378 di media battuta.

New Rimini è a 7 vinte e 5 perse assieme a Crocetta, entrambe dietro a Rovigo (8-4). Un ottimo rendimento, col rimpianto però di non aver potuto utilizzare nelle ultime settimane Paredes, il partente di gara2. Sul monte molto bene Aiello (2-1. 3.72) e Tognacci (3-1, 2.59), oltre all’eterno e sempreverde Del Bianco (1-0, 1.08). In battuta eccelle l’ex San Marino Luca Pulzetti, che a livello di media è il migliore di tutta la Serie A con 500. Dietro di lui Chacon con 280. Dopo la pausa di questo weekend, si riprenderà con San Marino alle prese con Macerata e New Rimini a Rovigo.