San Marino non sbaglia. Il primato è in cassaforte

SAN MARINO BASEBALL

12

PARMACLIMA

3

SAN MARINO: Tromp es (1/4), Diaz (Di Fabio 0/1) 3b (2/3), Batista ed (3/4), Alvarez r (2/3), Celli ec (1/2), Pieternella dh (2/4), Angulo (Lo. Di Raffaele 0/1) 2b (1/3), Lopez ss (2/4), Ferrini 1b (0/3).

PARMACLIMA: Angioi 2b (0/4), Desimoni ec (0/4), N. Gonzalez ed (2/4), L. Gonzales ss (0/3), Encarnacion 3b (0/4), Ascanio 1b (1/3), Monello r (0/1), Astorri dh (1/3), Flisi es (2/3).

Successione - Parmaclima: 000 300 0 = 3 bv 6 e 1. San Marino: 401 304 X = 12 bv 14 e 2

Lanciatori: Bocchi (L) rl 3, bvc 6, bb 1, so 3, pgl 5; Santana (r) rl 3, bvc 8, bb 2, so 2, pgl 5; Pomponi (W) rl 4, bvc 5, bb 3, so 0, pgl 3; Lu. Di Raffaele (S) rl 3, bvc 1, bb 0, so 3, pgl 0.

Note: due fuoricampo di Diaz (1p. al 1° e 2p. al 4°) e uno di Batista (1p. al 6°); doppi di N. Gonzalez, Tromp, Batista (2), Alvarez, Celli e Pieternella.

Seconda vittoria del weekend del San Marino Baseball contro il Parmaclima, questa volta grazie a un attacco dai numeri straordinari. Dopo la splendida performance del monte di lancio nella prima partita, con Pedrol sugli scudi, sono stati i battitori a prendere il proscenio nel 12-3 di gara2. Sotto la pioggia incessante sono arrivate 14 valide con tre fuoricampo e addirittura sei doppi. Box di battuta in palla e nulla da fare per Bocchi e Santana, toccati in continuazione. Una partita cominciata subito bene per San Marino, che trova l’1-0 col fuoricampo di Diaz, secondo in battuta. Il primo attacco prosegue col doppio di Batista (nella foto), il singolo del 2-0 di Alvarez e la battuta di Angulo che scavalca gli interni e fa entrare i due punti del 4-0. I padroni di casa aggiungono una segnatura al 3° col singolo del 5-0 di Pieternella dopo il doppio di Batista. La gara sembra indirizzata, ma Pomponi al 4° va in difficoltà. Parma riempie le basi con Luis Gonzalez (base ball), Ascanio (singolo) e Monello (base), trova il punto dell’1-5 con il singolo di Astorri, quello del 2-5 con la valida di Flisi e il 3-5 sulla rimbalzante di Angioi. È il momento più incerto della partita, ma dura poco. Nella parte bassa del 4° l’attacco sammarinese ristabilisce le distanze precedenti. Lo fa col singolo di Lopez, il doppio di Tromp (6-3) e il secondo fuoricampo del pomeriggio di Diaz, quello che porta a casa i due punti dell’8-3. Parma non c’è più, Luca Di Raffaele sul monte tiene molto bene e l’attacco al 6° segna altri quattro punti col solo-homer di Batista (9-3), il doppio di Pieternella con due in base (10-3) e l’errore di tiro sulla battuta secca di Lopez (12-3). San Marino rimane in testa alla classifica.