San Marino vince 3-0 a Grosseto con una no-hitter combinata

BSC GROSSETO

0

SAN MARINO

3

BSC GROSSETO: Sellaroli dh (0/3), Aloma ss (0/2), Giordani ec (0/3), Cinelli r (0/3), Funzione 3b (0/2), Cappuccini es (0/2), Oldano ed (0/2), Luciani 1b (0/2), Tiberi 2b (0/2).

SAN MARINO: Tromp ec (0/3), Diaz 3b (1/3), Batista ed (0/3), Alvarez r (2/4), Angulo 2b (0/2), Pieternella es (1/3), Ferrini 1b (1/1), Lopez ss (0/3), Di Fabio dh (1/2).

Successione - San Marino: 003 000 0 = 3 bv 6 e 0 Bsc Grosseto: 000 000 0 = 0 bv 0 e 1

Lanciatori: Pedrol (W) rl 4, bvc 0, bb 1, so 6, pgl 0; Baez (S) rl 3, bvc 0, bb 0, so 7, pgl 0; Barreto (L) rl 6, bvc 6, bb 4, so 4, pgl 3; Mega (r) rl 1, bvc 0, bb 1, so 1, pgl 0.

Note: nessuna battuta extra-base.

Con una prestazione straordinaria del monte di lancio e un terzo inning chiave in attacco, San Marino vince 3-0 a Grosseto gara1 col Bsc. Protagonisti Christian Pedrol e Fernando Baez, autori di una no-hitter combinata che non è perfect game solo per una base ball al primo inning. Un unico arrivo in base per il Bsc, sontuosa prova dei due lanciatori di serata. Al 3° i punti arrivano a basi piene: il primo con una volata di Batista, il secondo con un singolo di Alvarez e il terzo con una volata di Angulo.