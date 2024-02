Santo Stefano in campo. All’assalto di Firenze

Oggi alle 15.30 le luci del PalaPrincipi si accenderanno su gara2 dei playoff di basket in carrozzina tra Santo Stefano Kos Group e Volpi Rosse Menarini Firenze. All’andata gli adriatici s’imposero 69-46, margine che dovrebbe assicurare il passaggio del turno ai ragazzi di coach Ceriscioli. Il tecnico dei portopotentini è reduce dalla partecipazione alla Rocky Mountain Cup a Colorado Springs (Usa) con la nazionale italiana: assieme a lui hanno fatto parte della spedizione azzurra quattro suoi giocatori: Dimitri Tanghe, Sabri Bedzeti, Fabio Raimondi e Andrea Giaretti (foto). Anche grazie al loro contributo, l’Italia ha vinto quel torneo che ha visto in gara anche due selezioni degli Stati Uniti e quella del Canada. Smaltito il pesante fuso orario con il Colorado, coach Ceriscioli ha ricompattato il gruppo anche se, ovviamente, non ha potuto impostare la preparazione per il match odierno come avrebbe voluto, cioè con tutti gli effettivi a disposizione. La gara con le Volpi Rosse Menarini Firenze non va sottovalutata: "Abbiamo un buon vantaggio – ammette il tecnico - che ci dovrebbe consentire di passare al turno successivo. Non sarà, comunque, una partita facile, dovremo subito indirizzare nel modo giusto il match". La compagine toscana è giovane e talentuosa: sarà un bell’incontro, uno spettacolo da offrire al pubblico del PalaPrincipi.