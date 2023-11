Sapone, debutto vincente. Sul ring successo da Pro

Buona la prima per Dario Sapone, che debutta da professionista battendo nettamente ai punti Aziz El Ghouiyal. Una vittoria mai in discussione quella ottenuta dall’allievo di Roberto Croce nella riunione effettuata presso la palestra di Ferrara Boxe. Anzi, il peso piuma di casa va ad un passo dal successo prima del limite alla quarta, quinta e sesta ripresa, quando El Ghouiyal rischia di finire ko ma alla fine riesce a terminare l’incontro. "Dario è stato veramente bravo – spiega il maestro Croce –, superando alla grande una prova insidiosa contro un avversario molto in gamba. È soltanto il primo incontro, ma ho la sensazione che possa fare davvero una bella carriera da professionista. Più in generale però siamo molto felici per il successo riscosso dalla riunione effettuata nella nostra palestra". Ecco i risultati dei dilettanti: Andrea Mantovani (Ferrara Boxe) perde per infortunio contro Christian Spinelli (Boxe Piovese), Leonardo Tedesco (Boxe Albignasego) vince ai punti contro Zoran Suljic (Pugilistica Padana), Rosalinda Forzano (Pugilistica Padana) vince ai punti contro Elena Congiu (Boxe Albignasego), Tamrat Ricciuti (Ferrara Boxe) vince ai punti contro Lorenzo Padricelli (Pugilistica Padana), Alex Shomali (Boxe Piovese) vince ai punti contro Ali Valdevit (Pugilistica Padana). Infine, in campo femminile vanno segnalate le vittorie delle giovanissime Gaia Novelli e Chiara Roveggio a Roma.

s. m.