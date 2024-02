Sara Cantergiani fa il record sui 400 metri

Ad Ancona si sono chiusi i campionati italiani d’atletica leggera juniores e promesse (under 20 e under 23) e nessuna medaglia si è aggiunta a quella dell’astista Lorenzo Blundetto, anche se diversi sono stati i risultati positivi. Il migliore è quello di Sara Cantergiani della Self Montanari e Gruzza che ha rinunciato ai 60 ad ostacoli per dare tutto sui 400 promesse: è giunta quarta in 55’’84, personale e record provinciale indoor. Ha corso bene, ma il podio era irraggiungibile. Qualche recriminazione per Giacomo Giglioli (Atl. Guastalla-Reggiolo) che se avesse corso gli 800 juniores sul personale sarebbe stato sul podio: invece, in 1’55’’87, è giunto soltanto quinto. Lucia Cantergiani (Self) è ottava sugli 800 in 2’12’’45, personale, considerando pure l’outdoor e record provinciale al coperto. Anche Viola Cilloni, Atletica Reggio, ha ottenuto il suo record sugli 800 juniores, chiusi all’ottavo posto in 2’16’’59. Sfuma di un soffio l’ingresso in finale la pesista della Self Margherita Davolio; tra le juniores è nona con m 10,53, mentre la final eight era fissata a 10,55. Undicesima Anna Fabbi (Self) con 9,81. Sofia Negri (A.G.Reggiolo.) supera il primo turno dei 60 ostacoli juniores in 9’’18, ma in semifinale si ferma a 9’’24.

Regionali. Ancora tre titoli regionali dai campionati disputati a Parma: Francesco Maffei della Self vince gli 800 in 1’59’’40, Letizia Bertani della Corradini è campionessa sui 400 in 1’00’’64, Giada Azzurra Davoli della Self vince il salto con l’asta con m 2,90. A Padova, nei regionali di prove multiple, primo emiliano Daniele Shani con 2901 punti nel pentathlon indoor allievi, come anche Paolo Magnani tra gli juniores con 4115. A Modena, in un meeting giovanile, Luca Bonini vince i 60 piani cadetti in 7’’41.

c.l.