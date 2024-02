Sarzana, che peccato!. In semifinale ci va Lodi

SARZANA GAMMA

2

AMATORI WASKEN LODI

3

HOCKEY SARZANA GAMMA INNOVATION: Corona, Festa, Garcia Bielsa, Illuzzi, Borsi, Olomos, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis F., Venè. All. De Rinaldis P.

AMATORI WASKEN LODI: Grimalt, Giovannetti, Faccin, Najera, Fernandess, Nadini, Fantozzi, Antonioni, Bozzetto, Porchera. All. Bresciani.

Arbitri: Ferraro di Vicenza, Rondina di Vercelli.

Marcatori: 1° tempo 22’36’’ Fernandes.

2° tempo: 2’40’’ Ortiz, 10’34’’ Garcia, 17’ Fantozzi, 18’40’’ Najera.

SARZANA – In semifinale di Coppa Italia va l’Amatori Wasken Lodi che passa al "Vecchio Mercato" vincendo 3 a 2. Una sfida equilibratissima che l’Hockey Sarzana Gamma Innovation ad un certo punto era riuscita a ribaltare passando in vantaggio 2 a 1 ma nel finale i lombardi, con qualche decisione discutibile che ha acceso tante polemiche e alzato cartellini di vari colori, hanno trovato il successo. Gli ospiti si presentano bene e dopo un solo minuto Antonioni spedisce sul palo.

L’avvio di gara è stato ’indiavolato’ segnato dal ritmo altissimo e anche qualche contatto spigoloso a far sentire l’importanza del confronto. Più avvolgente la manovra del Lodi, pericolose le fiammate dei rossoneri con un paio di sottoporta pericolosissimi per Grimalt. Anche il collega Corona deve intervenire con tempismo e in una conclusione di Fantozzi ci rimette la visiera del casco protettivo andata in frantumi. A scaldare ulteriormente gli animi ci ha pensato un colpo proibito di Fantozzi sulla schiena di Ortiz anche se il vistoso segno sulla schiena dell’argentino non è stata ritenuta dall’arbitro una prova sufficiente per intervenire.

L’equilibrio si è spezzato al minuto 22’26’’ con una conclusione dalla distanza di Fernandes nel momento di inferiorità numerica dei padroni di casa per l’espulsione di Borsi. Il pareggio dell’Hockey Sarzana arriva in apertura di ripresa con un’imbucata di Ortiz che taglia la retroguardia giallorossa infilando di precisione. Al 10’34’’ nel primo tiro diretto del match i rossoneri passano in vantaggio: perfetta la trasformazione di Garcia. Il pari lombardo al 17’ con una sventola a incrociare di Fantozzi che si è infilata all’incrocio e al 18’40’’ c’è il sorpasso di Najera con un’altra rete bellissima. La reazione del Sarzana porta a tre spunti consecutivi di Ortiz e De Rinaldis che hanno però trovato pronto alla risposta il portiere. Massimo Merluzzi