Sarzana, che vittoria!

SARZANA

2

LODI

2

(4-3 dopo i tiri di rigore)

SARZANA GAMMA INNOVATION: Corona, Festa, Garcia, Illuzi, Borsi, Ponti, Olmos, Ortis, De Rinaldis F., Venè. All. De Rinaldis P.

AMATORI LODI: Grimalt, Giovannetti, Faccin, Najera, Fernandes, Nadini, Fantozzi, Antonioni, Bozzetto, Porchera. All. Bresciani

Arbitri: Galoppi di Follonica e Iuorio di Salerno

Marcatori: Faccin (2), Borsi (rigore), Olmos

SARZANA – Cuore, grinta e tanta voglia di vincere trascinano il Sarzana che batte Lodi ai rigori nel ritorno dei quarti di finale playoff, rimandando l’esito della sfida a gara-3 in programma martedì sera a Sarzana. Una grande prestazione quella dei rossoneri che, dopo il ko dell’andata, ieri sera si sono trovati sotto di due gol con la doppietta di Faccin. Primo tempo molto combattuto ed equilibrato, Sarzana subito arrembante alla ricerca della vittoria. Alla prima vera occasione però Faccin batte Corona su azione di contropiede. Sarzana non ci sta, si riorganizza e sulla spinta del pubblico prende d’assedio la porta del Lodi trovando però sulla sua strada sempre l’attento Grimalt, bravo sulle conclusioni di Ortiz, Olmos e Illuzzi.

Nel secondo tempo la musica non cambia, Sarzana pigia ancora sull’acceleratore alla ricerca del gol del pari. Grimalt chiude la porta ai rossoneri, Faccin a metà tempo in contropiede sigla il 2-0. A riaprire le sorti del match è Borsi che realizza un rigore a metà tempo. Il pareggio porta la firma di Olmos che fa esplodere il ’Vecchio Mercato’ al termine di un’azione confusa in area, fra le proteste dei giocatori ospiti per una presunta irregolarità. Si va ai supplementari, nel finale della prima frazione Garcia segna su tiro libero ma la pallina entra quando la sirena ha già suonato. Nel secondo tempo il risultato non cambia malgrado le numerose occasioni da entrambe le parti. Il verdetto del match ai rigori: vince Sarzana con il penalty decisivo realizzato da Borsi dopo quelli di De Rinaldis e Olmos. Si va alla ’bella’ martedì sera alle 20.45. E sarà un’altra sfida da non perdere.