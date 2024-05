Sarzana fuori con rabbia. Lodi vince dopo il ’giallo’

SARZANA

4

LODI

6

HOCKEY SARZANA: Corona, Festa, Garcia, Illuzzi, Borsi, Angeletti, Olmos, Tognacca, De Rinaldis F., Venè. All De Rinaldis.

AMATORI LODI: Grimalt, Giovannetti, Faccin, Najera, Fernandes, Monticelli, Nadini, Fantozzi, Bozzetto, Porchera. All. Bresciani.

Marcatori: Fantozzi (2), Nadini, Najera, Faccin, Giovannetti, Olmos (2), Illuzzi, Garcia.

SARZANA – In semifinale giocherà l’Amatori Lodi che in pista si è dimostrata più brava vincendo due delle tre equilibratissime sfide dei playoff scudetto. Nell’ultima e decisiva i lodigiani si sono imposti 6-4 (ultima rete segnata con i sarzanesi senza portiere sacrificato per un giocatore di movimento) così a affrontare Forte dei Marmi. Complimenti e applausi dunque al Lodi per la vittoria sul campo.

Sul comportamento tenuto alla vigilia della gara si potrebbe invece allargare il discorso e se l’Hockey Sarzana adesso fosse la semifinalista pur senza faticare, nessuno potrebbe recriminare. Il regolamento è chiaro e la Federazione non avrebbe dovuto concedere il rinvio della partita al giorno successivo ritenendo il guasto al pullman una causa di forza maggiore. Le società devono organizzare al meglio la trasferta per presentarsi in orario o entro il tempo massimo di un’ora. Invece la Federazione ha autorizzato la disputa del match al giorno dopo, senza chiedere il consenso dei sarzanesi che teoricamente avrebbero anche potuto avere organizzato una manifestazione al palazzetto e non essere presenti. Non si tratta di essere antisportivi: si tratta di applicare un regolamento scritto. Diventa però difficile per un club presentare un ricorso in una partita decisiva per la stagione, ma l’azione sarebbe dovuta partire dai vertici togliendo dall’imbarazzo i dirigenti che, a fatica, accettano l’idea di vincere a tavolino. Invece il Lodi ha contattato la Federazione, non la società sarzanese già in attesa di disputare la partita, e così è arrivata la comunicazione del rinvio di 24 ore. Poi in pista i lombardi hanno vinto e sono in semifinale.

M.M.