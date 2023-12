Sarzana Gamma espugna Vercelli. E il quarto posto è diventato realtà

Vercelli

VERCELLI: Verona, Rubio, Maniero, Mattugini, Tataranni, Neves, Stefani, Bergamin, Pettenuzzo. Allenatore: Crudeli

HOCKEY SARZANA: Corona, Borsi, Garcia, Ortiz, De Rinaldis, Illuzzi, Olmos, Tognacca, Festa, Venè. Allenatore: De Rinaldis P.

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Luca Molli di Viareggio.

Marcatori: 1°tempo 4’49’’ Mattugini, 7’33’’ Mattugini, 14’14’’ Illuzzi, 18’08’’ Olmos. 2° tempo: 2’14’’ Ortiz, 12’56’’ Mattugini, 18’15’’ Maniero, 19’26’’ Illuzzi, 22’50’’ Illuzzi.

VERCELLI – In una serata "pazza" non poteva che uscire una super sorpresa. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation vince la sfida a Vercelli e in contemporanea il Valdagno strappa il pareggio a Lodi consentendo così ai sarzanesi di superare i lombardi in classifica portandosi al quarto posto. Una posizione che permette di disputare al "Vecchio Mercato" i quarti di finale di Coppa Italia il 31 gennaio proprio contro gli Amatori Wasken Lodi. Era l’obiettivo del club del presidente Mauizio Corona di questa prima fase di stagione e nonostante qualche passaggio a vuoto i ragazzi di Paolo De Rinaldis lo hanno conquistato vincendo consecutivamente ler ultime tre partite. A Vercelli non è stata facile, a dispetto della classifica dei piemontesi capaci di una partenza a razzo che ha messo per due volte al tappeto Sarzana. Sotto 2 a 0 i sarzanesi si sono ripresi e con Illuzzi e Olmos sono riusciti a chiudere il primo tempo in parità. La ripresa è un’altalena di emozioni. Ortiz firma il soprasso rossonero ma dopo il rigore fallito da Olmos il Vercelli pareggia con Mattugini e addirittura si porta sul 4 a 3 con Maniero a 7 minuti dalla fine. Ci pensano poi Illuzzi su rigore a firmare il pareggio e Corona a parare il rigore a Tataranni. Sul contropiede Illuzzi firma il definitivo 5 a 4 nella gioia sarzanese "esplosa" nel palazzetto deserto e chiuso al pubblico per consentire i lavori di ristrutturazione. Si torna in pista il 7 gennaio a Montebello nella prima di ritorno.

Gli altri risultati: Breganze-Monza 0-2, Sandrigo-Giovinazzo 8-1, Amatori Lodi-Valdagno 1-1, Forte dei Marmi-Grosseto 4-2, Montebello-Follonica 4-2, Bassano-Trissino 2-3.

Classifica: Forte dei Marmi, Trissino 33 punti, Follonica, Hockey Sarzana 25, Amatori Lodi 24, Grosseto, Valdagno 22, Montebello 18, Sandrigo 17, Bassano 13, Monza 11, Vercelli e Breganze 6, Giovinazzo 3.

