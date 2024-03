Sarzana in Ws Europe Cup. A Monza per la final four

Ne resteranno quattro e l’Hockey Sarzana Gamma Innovation spera di essere tra queste. Il vantaggio è confortante ma nell’hockey non è mai scritta l’ultima parola quindi la sfida di questa sera a Monza non dovrà essere presa con leggerezza. Si gioca la partita di ritorno dei quarti di finale di Ws Europe Cup e i rossoneri si presentano sulla pista di Monza con il vantaggio di 8-1 ottenuto al "Vecchio Mercato". Un margine sicuramente confortante ma il Monza non avrà nulla da perdere e per questo sarà aggressivo, sostenuto dal proprio pubblico, per cercare di mettere in difficoltà già dai primi minuti i rossoneri. La formazione diretta da Paolo De Rinaldis è concentrantissima e reduce dal bellissimo pareggio casaligo 3-3 contro la capolista Forte dei Marmi che ha confermato la determinazione dei rossoneri. "Affrontiamo la partita - chiarisce il tecnico rossonero - con il massimo impegno, anche se il risultato in virtù della gara d’andata, sulla carta, è a noi favorevole. Ma non sottovaluteremo l’avversario, perché il Monza è una squadra tosta, che sta cercando di uscire dalla parte bassa della classifica del campionato di serie A1 quindi sentirà molto questa sfida".

L’obiettivo dunque è quello di conquistare la final four della competizione che si disputerà a metà del prossimo mese, già ottenuta in tre occasione e per due volte perdendo la gara per il titolo sempre contro il Lleida.

Si gioca stasera alle 20.45 al PalaRovagnati di Biassono arbitrano Silvia Coelho e Pedro Silva entrambi portoghesi.

m.m.