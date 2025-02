Sarzana, match salvezza: "Fiduciosi nella vittoria"

L’Hockey Sarzana torna a giocare in casa per la 17ª giornata di campionato, che vedrà i rossoneri coinvolti nello scontro salvezza contro il Sandrigo (stasera PalaTori 20.45, arbitri Eccelsi di Novara e Marinelli di Giovinazzo). La formazione veneta ha iniziato la stagione in maniera complicata, trovando il suo primo punto alla sesta giornata e rimanendo infondo alla classifica fino all’ultima giornata giocata, in cui ha ottenuto la vittoria contro il Cgc Viareggio. Sarzana che cercherà invece di rialzarsi dalla sconfitta dell’ultimo turno, rimediata in trasferta contro il forte Amatori Wasken Lodi.

Il presidente MaurizIo Corona non parla però di ’ultima spiaggia’: "Nelle ultime due partite, un punto a Viareggio e sconfitta a Lodi 5-3 contro la seconda della classe. Vedo la squadra in buona salute, ci sono tre formazioni dietro di noi: la prima che ci insegue dista 4 punti, mancano ancora 10 partite alla fine della regular season ci troviamo distanziati soltanto di 5 punti dalla quintultima e 8 dalla sestultima. Parlare ora di ’situazione drammatica’ è prematuro, soprattutto pensando che la salvezza se la giocheranno ai playout 4 squadre che potrebbero essere 3, se la quartultima alla fine avesse 7 punti in più della terzultima. Il campionato è ancora lungo. A livello personale, il mio cruccio è il Vecchio Mercato che per noi è sempre stato una risorsa ed ora è diventato un incubo".

"La sfida con Sandrigo è vitale, da vincere giocando con il cuore – dice mister Sergio Festa – Perchè la nostra salvezza passa da qui e dobbiamo rimanere concentrati tutta la settimana, allenarci al meglio, recuperare le energie e impostare la settimana in maniera tale da arrivare con l’atteggiamento giusto e la preparazione giusta e sapendo che è una partita cruciale per il proseguo del campionato. Sandrigo arriva dalla vittoria sul Viareggio, sarà galvanizzato e dobbiamo stare attenti". Nella gara di andata, vittoria rossonera 3-2 con gol di Borsi, Mattugini e De Rinaldis.