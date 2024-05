Sarzana pensa al domani e punta sul vivaio

Dopo il saluto di Paolo De Rinaldis che dopo due ottime stagioni, l’ultima delle quali appena conclusa ha battuto tutti i record dell’Hockey Sarzana nei campionati di serie A1, la società deve organizzare il futuro. I primi indizi del nuovo corso portano a Sergio Festa giocatore simbolo della squadra e da questa stagione anche allenatore della formazione di serie A2. Per Festa è stato un campionato tormentato dagli infortuni che lo hanno tenuto spesso fuori dalla pista ma pur sempre parte della squadra proprio a fianco del tecnico De Rinaldis. La sua esperienza come giocatore e la ’scuola’ in panchina oltre all’attaccamento ai colori rossoneri, potrebbero essere la carta decisiva per la scelta societaria. Ma oltre alla guida tecnica il presidente Maurizio Corona è al lavoro, come ogni fine campionato, per costruire la squadra ripartendo dalla base forte e di affidabilità composta dalla vecchia guardia. Alle partenze argentine bisognerà valutare la permanenza di Domenico Illuzzi giocatore che ha avuto un buon impatto nella squadra e che potrebbe proseguire il rapporto.

Intanto farà parte dello staff che segue il Campus in programma a Luni Mare da domenica 7 a sabato 13 luglio. Con lui ci saranno anche lo spagnolo Xavi Rubio che dopo la stagione divisa tra Vercelli e Giovinazzo potrebbe far ritorno a Sarzana, Simone Corona, Sergio Festa e Marco Acanfora oltre a tanti ospiti che nel corso della settimana verranno a salutare i giovani hockeisti portando il proprio contributo. Per i partecipanti sarà un avvicinamento o perfezionamento della disciplina ma anche una bella occasione di divertimento nel centro sportivo della frazione di Luni Mare che offre la possibilità di cimentarsi nel tennis, beach tennis, calcetto e nuoto. Le iscrizioni sono già aperte rivogendosi alla segreteria della società rossonera in piazza Terzi.

E’ arrivato intanto il successo della squadra rossonera della categoria Under 15 nella Coppa Fisr organizzata dalla società Spv Viareggio. I ragazzi diretti dal tecnico Claudio De Mola hanno battuto all’esordio il CGC Viareggio con il punteggio di 11 a 0 quindi la Rotellistica Camaiore 6-0, Grosseto 11-7 e infine i padroni di casa dell’SPV Viareggio 6 a 0. La squadra ha schierato Edoardo Baudinelli, Lorenzo Malfatti, Luigi Fabbi, Tommaso Traina, Leonardo Gabelloni, Kevin Farina, Manuel Grossi, Lagomarsini, Cristian Grossi. Allenatore De Mola, accompagnatore Luca Gabelloni.

m.m.