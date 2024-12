Sarzana, sconfitta pesante. Il Bassano è troppo forte

SARZANA

1

BASSANO

4

SARZANA: Corona, Borsi, Rubio, Illuzzi, Ortiz, De Rinaldis, Mattugini, Tognacca, Angeletti, Venè. All. Festa.

BASSANO: Verona, Silva I., Scuccato, Galbas, Riba, Pozzato, Tamborindegui, Barbieri N., Baggio, Girardi. All. Bertolucci A.

Arbitri: Fronte di Novara e Fontana di Milano

Marcatori: primo tempo 0’39” Riba, 9’24” Galbas, 10’01” Riba, 24’58” Galbas. Secondo tempo: 9’15” De Rinaldis, 12’40” e 20’54” Riba, 21’08” e 21’31” Tamborindegui.

Note: Espulsioni (2 minuti): primo tempo: 0’39” Borsi. 2° tempo: 7’33” Scuccato, 12’40” Ortiz.

SARZANA – Dura nemmeno un minuto il sogno di mettere a segno l’impresa della giornata: dopo soli 39 secondi di gioco il Sarzana incassa lo 0-1 del Bassamo, per quello che sarà il primo di lunga serie di gol, fino all’1-8 finale per i veneti. Ai rossoneri non basta quindi l’entusiamo della qualificazione vittoria in Ws Europe Cup per fermare la fortissima formazione dell’ex tecnico del Sarzana Bertolucci, nel match di recupero dell’11ª giornata. Un match senza storia e una serata sfortunata per il team di Festa, sceso in campo con l’intenzione di vendere cara la pelle contro un avversario più quotato. Per i giallorossi ospiti una prestazione maiuscola avviata dalla punizione lampo di Riba, dal ’missile’ di Galbas dello 0-2, dall’alza e schiaccia dello scatenato Riba (0-3) e dal guizzo sottoporta di Galbas per lo 0-4 con cui le squadre vanno al riposo. Nella ripresa De Rinaldiis mette a segno l’1-4 che dà l’illusione al Sarzana di poter rimettere in piedi il match, ma una doppietta di Riba di fatto chiude i conti a favore del Bassano. Poi a salire in cattedra è Tamborindegui a segno nell’uno contro uno davanti a Corona e con un numero sottoporta. Domenica alle 18 il Sarzana è atteso dalla trasferta sul campo del Montebello, ultimo match del 2024.