Sarzana senza pensieri. Ultimo atto col Breganze

La stagione regolare dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation si chiude stasera a Breganze. Nell’ultimo turno infatti i rossoneri avrebbero dovuto affrontare al ’Vecchio Mercato’ il Vercelli che però si è ritirato a inizio del girone di ritorno: Ortiz e compagni avranno così la possibilità di prepararsi al meglio al rush finale della bella stagione che ancora vede la formazione di Paolo De Rinaldis impegnata sia nei playoff del campionato di serie A1 che nella finale a quattro di Ws Europa Cup. Stasera dunque ultima fatica nel torneo sulla pista di Breganze e qualunque sarà il risultato il quarto posto in classifica generale è comunque assicurato. "Abbiamo l’obbligo di vincere – spiega il presidente Maurizio Corona – per la nostra fiducia e per rispetto anche nei confronti delle altre squadre che affronteranno i playout. Abbiamo battuto sia Monza che Giovinazzo quindi dobbiamo cercare di mettere le squadre sullo stesso piano. Sarà importante non sbagliare l’approccio alla gara, dovremo essere concentrati edeterminati fin dal primo minuto per indirizzare la gara dove vogliamo noi cercando di sfruttare il nostro gioco e le nostre qualità". I veneti si sono ripresi nel girone di ritorno grazie a un paio di ottimi inserimenti come Verona e Tataranni oltre al tecnico Crudeli, crescendo quindi in qualità anche se senza riuscire a fare il balzo in classifica.

"Ultima partita della stagione regolare – aggiunge il tecnico Paolo De Rinaldis – che arriva dopo una sosta piuttosto lunga per gli impegni della nazionale senior dove abbiamo avuto la soddisfazione di avere un nostro atleta coinvolto, dopo la Coppa Italia e la pausa pasquale. Ma ci siamo allenati in maniera intensa per preparare questo mese di aprile molto difficile. Vogliamo lasciare questa stagione regolare con una buona partita che ci servirà da stimolo e da trampolino per quello che sarà l’appuntamento successivo molto importante della final four di WS Europe Cup". Tornerà a disposizione (e questa è una nota importante in vista anche dell’impegno a Igualada) Sergio Festa che si è ristabilito dal lungo infortunio e si è ben allenato. Si gioca stasera alle 20.45 al PalaFerrarin di Breganze arbitrano Joseph Silecchia e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo.

Nella foto: Ortiz e De Rinaldis