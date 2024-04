Sarzana, una notte magica. Il sogno è la semifinale

La semifinale è il sogno che ha accompagnato la lunga notte rossonera. La vittoria ottenuta ai tiri di rigore contro Amatori Lodi tiene accesa la passione dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation, che ancora una volta nel momento in cui sembrava davvero finita si è rialzata in una sorta di Rocky Balboa con i pattini e bastone sul ’ring’ infuocato del ’Vecchio Mercato’. Quella dei quarti di finali playoff scudetto dell’altra sera è stata una delle partite che entrano di diritto nella Top10 di tutti i tempi e conferma la qualità di un gruppo che davvero non molla mai. Dopo una sconfitta incassata in gara 1 maturata in pochi secondi e il doppio svantaggio in gara 2 i ragazzi del tecnico Paolo De Rinaldis hanno fatto valere la legge del ’Vecchio Mercato’ dal quale qualsiasi avversario esce sempre soffrendo. I rigori sono stati l’emozione che ha infiammato la tifoseria, squadra e dirigenza che adesso punta al colpaccio domani sera. Sarà un martedì da febbre altissima e da temperatura estiva sugli spalti del palazzetto di piazza Terzi, che tra qualche giorno diventerà ufficialmente ’Giuliano Tori’ in onore dello storico dirigente e tra i padri fondatori dell’hockey in città.

Si gioca alle 20.45 gara 3 della sfida infinita contro i lodigiani che sono già stati avversari in questa stagione per 5 volte. Ne resta una ed è la più importante per entrambe le contendenti. Chi vince andrà in semifinale affrontando il Forte dei Marmi. Sarebbe un traguardo stratosferico per l’Hockey Sarzana che mai nella sua storia ha centrato questo obiettivo. Se arriverà, con una nota di rammarico, la squadra non potrà però disputare in casa le proprie sfide ma tutte a Forte dei Marmi. Il ’Vecchio Mercato’ non dispone infatti della capienza di 1000 posti come richiesto quindi eventualmente le partite si giocherebbero tutte in casa dell’avversario. "Intanto pensiamo a domani – spiega il presidente del sodalizio Maurizio Corona – perchè ancora una volta la squadra avrà bisogno del sostegno del suo pubblico. Abbiamo disputato una partita eccezionale contro un avversario forte e molto simile a noi. Sarà ancora una volta equilibratissima ma abbiamo l’occasione di entrare davvero nella storia del club centrando dopo il recor dei punti in campionato anche la nostra prima semifinale scudetto".

m.m.