Sarzana va alla Final four. Monza superato con 6 gol

Monza

3

Sarzana Gamma

6

MONZA: Fongaro, Bielsa, Garimberti, Riva, Tamborindegui, Petrocchi, Uva, Gavioli, Zucchetti, Borgonovo. All. Colamaria T.

HOCKEY SARZANA: Corona, Garcia, Illuzzi, Borsi, Olmos, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis F., Lavagetti. All. De Rinaldis P.

Arbitri: Silva Coelho e Pedro Silva (Portogallo).

Marcatori: 1° tempo 11’06’’ Ortiz, 14’40’’ Galimberti, 17’58’’ Petrocchi. 2° tempo: 3’35’’ De Rinaldis, 5’33’’ Ortiz, 11’39’’, 19’03’’, 22’30’’ Illuzzi, 16’48’’ Tamborindegui.

MONZA – Vittoria netta e Final four in tasca. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation passa anche a Monza vincendo 6-3, ripetendo così il successo dell’andata per 8-1 e per la quarta volta nella sua storia ottiene uno dei quattro posti per il titolo di Ws Europe Cup. Dopo le due finali perse con Igualda e una uscita in semifinale contro Barcelos l’obiettivo di mettere le mani sul trofeo terrà accesa la squadra rossonera che sta davvero ben figurando non soltanto nel campionato di serie A1 ma anche nel palcoscenico europeo.

Sulla pista di Monza, che ironia del calendario i sarzanesi ritroveranno mercoledì sera al "Vecchio Mercato" in campionato, la partita è scivolata secondo le aspettative della vigilia. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha sbloccato il risultato con l’argentino Facundo Ortiz fresco di rinnovo del contratto, poi è arrivato un leggero calo di concentrazione che ha consentito ai brianzoli di ribaltare il risultato e chiudere avanti 2-1 il primo tempo con una rete di Petrocchi, ex di turno.

Nella ripresa il pari dei rossoneri è firmato da Francesco De Rinaldis e poi ci pensano ancora Ortiz e Domenico Illuzzi a mettere la partita in ghiaccio sul 4-2. Il bomber rossonero poi segnerà altre due volte chiudendo così la serata monzese con una tripletta. Nel finale il tecnico Paolo De Rinaldis ha concesso spazio al secondo portiere Venè per far rifiatare Simone Corona autore di interventi molto spettacolari, a Tognacca e anche all’altro giovane Lavagetti che milita nella formazione di serie A2.

Questa sera sono in programma le altre partite dei quarti di finale di Ws Europe Cup: Murches (Portogallo)-Follonica andata 3-3, Braga (Portogallo)-Voltregà (Spagna) 3-8 andata; Valdagno- Igualada (Spagna) 1-2 andata.

m.m.