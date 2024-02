Scacchi. Bergamaschi, tris interprovinciale

Se è vero, come scriveva Agatha Christie, che "un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova", Elia Bergamaschi è il più forte giocatore di scacchi locale attualmente in circolazione, in quanto per il terzo anno consecutivo ha vinto il torneo interprovinciale di Forlì-Cesena e Ravenna, svoltosi a Palazzo Albicini nei locali dell’ex circolo La Scranna. Non solo: grazie a questo successo, il 17enne di Villanova ha conseguito il prestigioso titolo di Candidato Maestro.

Felice del traguardo raggiunto, Bergamaschi (foto) guarda avanti. "Per il 2024 gli obiettivi principali sono due: il Campionato italiano a squadre, a marzo, dove giocheremo in serie A2 cercando di vincere; poi il Campionato italiano giovanile, questa volta individuale, che si disputerà dal 29 giugno al 6 luglio a Salsomaggiore".