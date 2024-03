Scacchi, da venerdì a domenica il campionato italiano. A Forlì le finali: obiettivo A1 col grande Maksimenko

Olitalia e Banca di credito cooperativo nuovi sponsor del Circolo scacchistico forlivese: l’annuncio è arrivato durante la presentazione dei campionati italiani a squadre, che si svolgeranno a palazzo Albicini, in corso Garibaldi (aperto al pubblico, in contemporanea con altre città) da venerdì a domenica. Questi due accordi premiano la crescente attività biancorossa: con 38 tesserati Under 18, in regione solo Bologna ne ha di più.

"Gli scacchi sono un ottimo connubio tra sport, cultura e gioventù", ha motivato il vicepresidente della Bcc, Gianni Lombardi. L’incontro ha confermato anche il feeling tra la società e l’Amministrazione comunale, che collaborano con reciproca soddisfazione dal 2019. "Eventi come il campionato italiano – ha evidenziato il vicesindaco Daniele Mezzacapo – portano a Forlì centinaia di persone, che si fermano qui per qualche giorno e dunque hanno modo di conoscere la città". Passando all’aspetto prettamente competitivo, il club guidato da Fabrizio Bartoletti e Roberto Petrini ha iscritto sei formazioni spalmate su varie categorie.

Serie A2. La prima squadra è neopromossa, ma ambiziosa: punta non alla salvezza, ma a un altro salto, per arrivare subito in A1. Il girone è da otto e solo una andrà su, ma sognare non costa nulla. Anche perché la rosa è stata sensibilmente rinforzata con l’ingaggio del Grande Maestro ucraino Andrei Maksimenko (54 anni), che affiancherà l’altro ‘gm’ Igor Efimov (63). Nelle due restanti scacchiere si alterneranno Roberto Bartolozzi (58), Danilo Bassetti (47), Elia Bergamaschi (17) e il golden boy Lorenzo Tellarini (11).

Serie B. La seconda formazione non giocherà a Forlì, ma a Ferrara. Il capitano è il francese da anni trapiantato in Italia Matthieu Bordet, che avrà a sua disposizione Fabrizio Bartoletti, Tommaso Caroli, Alessandro Cellucci, Diego Spatrisano e i teenager Gabriele Lugaresi e Francesco Saverio Valgimigli. Un terzo team, capitanato da Federico Versari, difenderà i colori biancorossi in C (anche qui due giovanissimi in rampa di lancio: Tommaso Crescentini e Mattia Circolari). Le altre squadre se la vedranno in promozione.

