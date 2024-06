Scacchi. Il giovanissimo Pin conquista il trofeo. Coni Toscana

Ottime notizie arrivano dalla sezione scacchi della Polisportiva Mens Sana 1871. Nei giorni scorsi a Firenze il giovanissimo Orlando Pin (nella foto) ha fatto scacco matto e si è aggiudicato il trofeo Coni Toscana. Nei giorni scorsi, la scacchiera biancoverde ha preso parte alla manifestazione sportiva più importante a livello regionale, portando a casa tanti risultati. A brillare, però, è stato il giovanissimo Orlando Pin che si è classificato primo assoluto, vincendo il trofeo e conquistando un posto come prima scacchiera tra le fila della rappresentativa regionale, che parteciperà alle finali nazionali di scena a Catania dal 3 al 6 ottobre prossimi. A completare il successo del giovane mensanino anche i compagni in biancoverde Nilo D’Ippolito e Marco Peccianti nelle rispettive categorie di appartenenza. Buona anche la prestazione di Leonardo Bettollini, talento di Chianciano Terme in forza alla Mens Sana Scacchi.