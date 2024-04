Scacchi, il team delle elementari va alle finali. Trofeo Scuola, super la Don Benzi

Si è svolta mercoledì 10 aprile a Ferrara la fase regionale del ‘Trofeo Scacchi Scuola 2024’, manifestazione a squadre riservata alle scuole di ogni ordine e grado, a cui sono ammesse a partecipare rappresentative formate da 6 studenti di cui 4 titolari. La squadra della paritaria Don Oreste Benzi di Forlì, composta da Mattia Circolari, Francesca Fiorentini, Mirco Innocenti, Domenico Francesco Zanchini e Matteo Maria Sedioli, ha sbaragliato la concorrenza nella sezione Pulcini (quella dedicata alle Elementari), classificandosi prima su dodici partecipanti e assicurandosi il pass per la fase finale della manifestazione, che si terrà dal 12 al 15 maggio in Abruzzo, a Montesilvano. La Don Oreste Benzi ha avviato nel 2020 un progetto per l’insegnamento degli scacchi in tutte le classi, dalla 1ª elementare alla 3ª media, col maestro Roberto Bartolozzi del Circolo scacchistico forlivese, e ora si gode i frutti di questa collaborazione.