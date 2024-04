Scacchi. La scuola ‘Cecco Angiolieri’ sugli scudi. E’ suo il titolo di campione regionale davanti alla ‘Marmocchi’ di Poggibonsi

Ottimo notizie dagli scacchi senesi. La ‘Cecco Angiolieri’ (nella foto) si è infatti laureata campione regionale delle scuole secondarie davanti alla ‘Marmocchi’ di Poggibonsi e alla ‘Gino Bartali’ di Cortona. La forte squadra della Cecco Angiolieri, composta da: Orlando Pin (capitano e stella della squadra), Gabriele Timo, Lucas Mocciola, Tommaso Betti, Lavinia Almarai e Samuele Di Benedetto (tutti tesserati nella Mens Sana Scacchi SSD), ha dominato il torneo con autorità, vincendo tutti gli incontri e pareggiando con sicurezza l’ultima sfida con la Marmocchi (Favalli, Cerasa, Bruchi, Grygoriev, Olin, Picchi). Buona prestazione anche per la San Bernardino (Sodi, Di Michele, Fineschi, Pannocchieschi, Belouaddah, Rosellini), giunta a metà classifica. Con questo risultato, sia la Cecco Angiolieri che la Marmocchi si qualificano per le finali nazionali in programma a Montesilvano dal 12 al 15 maggio. Una bella notizia anche per Francesco Bettalli. Maestro e istruttore Bettalli, che vive e si allena a Siena e svolge la sua attività di istruttore per la Mens Sana Scacchi SSD, ha preso parte alla finale della massima serie nazionale a squadre, giocando per l’Arrocco" di Roma. Ebbene, Francesco ha realizzato un’ottima prestazione, battendo fra gli altri i noti Maestri Internazionali Borgo e Piscopo e il Maestro FIDE Boraso (conosciutissimo sul Web come "Chessburger"). Con questo risultato Francesco si avvicina al titolo di Maestro Internazionale, titolo mai detenuto da un senese. Per raggiungerlo occorrerà un’altra norma e il raggiungimento dei 2400 punti nel ranking "Elo" mondiale, un obiettivo alla sua portata, data l’ottima qualità di gioco raggiunta dopo che, negli ultimi mesi, dopo la maturità, ha fatto degli scacchi la sua attività prevalente.