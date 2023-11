Scacchi under 18. Elia ai mondiali: "Mi alleno tre ore al giorno» Elia Bergamaschi, 17enne di Villanova, parteciperà ai Mondiali giovanili di scacchi a Montesilvano. Si allena 3 ore al giorno, è studente-atleta e ha cambiato maestro per crescere ancora. Un'emozione unica per lui.