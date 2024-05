Scarpinata podistica Bugiani, le foto della corsa e la classifica

Pistoia, 19 maggio 2024 – Nel Rione Bugiani di Pistoia si è svolta l’edizione numero ventotto della Scarpinata podistica Bugiani, gara competitiva di km 14,500 con un percorso che si è svolto lungo le strade e le colline della città di Pistoia e organizzata dal locale Circolo Arci con la collaborazione della Lega di Atletica Leggera di Pistoia della Uisp.

LA CLASSIFICA

Al via della gara si sono presentati in circa 200 concorrenti; vince il rappresentante dell’Atletica Calenzano Samuele Oskar Cassi che termina la gara nel tempo di 52’’00, distaccando di 8’17’’ il secondo classificato assoluto, Laerte Borgioli (Run...dagi), e di 9’16’’ Vincenzo Dell’Aglio (Toscana Atletica Empoli), seguono Luca Mungai (Silvano Fedi Pistoia) e Andrea Venturi (La Stanca Valenzatico).

La categoria veterani uomini vede al primo posto Giacomo Bruschi (G.P.Parco Alpi Apuane) con il tempo di 56’03’’, secondo si classifica,Fabio Corradini (Asd Cinque Cerchi) e terzo,Fabrizio Migliori (Podistica Medicea Poggio a Caiano). Giuliano Burchi (La Stanca Valenzatico), si aggiudica la categoria veterani argento uomini percorrendo la distanza della gara in 1h00’59’’, seconda posizione per Marco Sforzi (Silvano Fedi Pistoia) e terzo classificato Fausto Rosadi (Le Lumache Mezzana Prato).

Vittoria di Rinaldo Bolognesi (Atletica Vinci) nella categoria veterani oro che conclude la gara in 1h11’42’’, al secondo posto troviamo Sergio Gelli e al terzo,Domenico Coco entrambi della Silvano Fedi Pistoia.

Netta la vittoria di Mihaela Robu (Runcard) nella categoria assoluta donne distacca la seconda classificata Ketty Cambi di 53’’ e ottiene il terzo posto Stefania Palmieri, entrambe della Silvano Fedi Pistoia, che giunge dopo 10’08’’, quarta Caterina Bambi (Run...dagi) e quinta Suely Bento (Atletica Montecatini).

Ancora Damiana Lupi (Atletica Vinci) sul gradino più alto del podio nella categoria donne veterane che conclude in 1h04’57’’, secondo gradino per Letizia Galligani (Gp Cai Pistoia) e terza Camelia Barboi (Up Isolotto Firenze).

Nelle donne veterane argento lotta fra Patrizia Franchi (Gp Cai Pistoia) che giunge prima ottenedo il tempo di1h19’05 e Lucia Donati (La Stanca Valenzatico) seconda.

Nella classifica di società il primo posto se lo aggiudica la Silvano Fedi Pistoia con 28 iscritti,davanti al Gruppo Podistico Cai Pistoia (19) e Le Lumache Mezzana Prato (9).

Comunicato a cura di Giancarlo Ignudi