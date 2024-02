Scarpinata Ugnanese, festa grande per la 51esima edizione

Firenze, 25 febbraio 2024 – Oltre 250 appassionati corridori si sono dati appuntamento nella suggestiva Ugnano per la 51ª edizione della Scarpinata, evento iconico nel panorama podistico fiorentino, magistralmente orchestrato dalla tenace Asd Ugnano. Il nome stesso della località, legato a un valoroso centurione romano, evoca un passato storico di nobili donazioni di terre. È qui, tra le antiche centurie, che nasce la tradizione agricola nota come "gli orti di Firenze". Una cornice affascinante per una gara che, nonostante le sue radici profonde nella storia, continua a essere un appuntamento di grande modernità.

Il tracciato, pianeggiante e coinvolgente, si estende su 13 chilometri per la competizione agonistica, ma con percorsi ridotti dedicati ai camminatori e a chi predilige l'aspetto non competitivo. Un'opportunità inclusiva che riflette lo spirito aperto e accogliente della manifestazione. Il cielo, sebbene inizialmente minaccioso all'alba con una leggera pioggerellina, non ha scoraggiato gli atleti, baciando la competizione con i raggi del sole. La tenacia degli organizzatori si è manifestata non solo nella perizia logistica, ma anche nella premura nei confronti dei partecipanti, che hanno ricevuto, come da consolidata tradizione, una confezione di salsicce e una bottiglia di vino commemorativa per celebrare il successo della 51ª edizione.

Il servizio fotografico, curato con passione dalla Ets Regalami un Sorriso, cattura l'intensità di emozioni, gesti e conquiste di questa indimenticabile giornata podistica. La Scarpinata Ugnanese si conferma dunque non solo come un evento sportivo di prestigio, ma anche come un affascinante capitolo nella storia di Ugnano, ricco di solidarietà e passione podistica.