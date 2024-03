Scarpirinata Narnalese, le foto della corsa

Prato, 4 marzo 2024 – Il prestigioso evento podistico, noto come "Scarpinata Narnalese", ha vissuto la sua trasformazione epica, diventando la rinomata "Maratonina di Prato", grazie alla fervida organizzazione della Podistica Narnali. La magia della tradizione è stata riportata in vita con l'allestimento della manifestazione denominata "Scarpi-Rinata Narnalese". Nonostante le sfide causate dall'ultima alluvione, il percorso, ora adattato e sempre avvincente, ha mantenuto il suo fascino attraverso la pista ciclabile. In un'intricata danza tra Narnali e Casale, i partecipanti hanno affrontato il cambiamento con grinta e determinazione.

Il traguardo, come sempre, è stato il palcoscenico di una gioiosa celebrazione. Il ristoro, un vero trionfo gastronomico, ha offerto prelibatezze locali, da panini al lampredotto a primi piatti succulenti, alimentando la soddisfazione di atleti e spettatori. In un tocco di emozione, la Podistica Pratese ha reso omaggio a Francesco Nuti, dedicandogli un quadro in argento con il suo ritratto, sottolineando il valore dell'impegno e della passione nel mondo podistico. Lo sguardo attento della lente fotografica della ETS "Regalami un Sorriso" ha immortalato ogni istante, catturando la gioia, la fatica e l'anima della manifestazione. In questo scenario di corsa e solidarietà, la 23° Scarpirinata Narnalese ha ribadito il suo status di evento imperdibile, unendo la comunità podistica in una sinfonia di impegno e divertimento.