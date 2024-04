Scatta alle Cascine, le foto della 12esima edizione

Firenze, 21 aprile 2024 – Nel cuore di Firenze, tra il verde rigoglioso del parco delle Cascine, si è svolta la 12esima edizione della gara podistica "Scatta alle Cascine". Un evento che ha saputo coniugare la passione per lo sport con l'impegno solidale, incarnando perfettamente i valori fondanti del movimento Lions. Organizzata con maestria dalla società UP Isolotto, con il prezioso supporto dell'Associazione Cavalieri di Parte Guelfa e di numerose altre realtà associative, questa manifestazione ha avuto un successo straordinario, tanto da attrarre oltre 400 partecipanti.

L'obiettivo era nobile e imprescindibile: raccogliere fondi per il "Banco Alimentare" fiorentino, dimostrando ancora una volta che lo sport può essere uno strumento potente per generare un impatto positivo nella comunità. La gara si è disputata lungo un percorso totalmente pianeggiante di 10 chilometri esatti, offrendo così ai podisti l'opportunità ideale per mettersi alla prova e misurare le proprie performance in un contesto stimolante e competitivo. Merito dei talentuosi organizzatori dell'UP Isolotto, inseriti con giustificato orgoglio nell'entourage della rinomata Firenze Marathon, che hanno saputo garantire un evento impeccabile sotto ogni punto di vista. Nel momento delle premiazioni, l'atmosfera si è fatta ancora più calorosa e gratificante.

La ETS Regalami un Sorriso, con il suo servizio fotografico di alta qualità, ha aggiunto un tocco di magia all'evento. Ma non è finita qui: in un gesto di generosità e solidarietà, ha donato alla US Nave di Rovezzano, il defibrillatore numero 199, simbolo di un legame indissolubile tra passione sportiva e impegno sociale. Così, tra la corsa sfrenata e l'abbraccio caloroso della solidarietà, la 12esima edizione di "Scatta alle Cascine" si è conclusa lasciando un segno tangibile di speranza e di generosità nel cuore di Firenze.